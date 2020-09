Počelo snimanje dokumentarca o Zoranu Radmiloviću

ZAJEČAR - Zoran Radmilović nije običan glumac, Zoran je bio, kako ga u Zaječaru zovu, glumčina, pa se zato i film tako zove, kazao je Oliver Paunović, producent dokumentarnog filma "Glumčina", čije je snimanje pod rediteljskom palicom Vladimira Ristića počelo u Zaječaru, Radmilovićevom rodnom gradu.

Paunović ističe da je planirano da film zatvori Filmske susrete u Nišu 2021. godine i nakon toga da bude prikazan na 30. festivalu "Dani Zorana Radmilovića".

"Učestvovaće i na raznim festivalima dokumentarnih filmova, među kojima je i Festival dokumentarnog srpskog filma u Čikagu, a plan je da se emituje i na nacionalnim i na lokalnim televizijama", otkriva producent filma.

Reditelj Vladimir Ristić kaže da će sa jedne strane veliki oslonac u radu na filmu biti arhivski materijal, ogromna građa koja je ostala iza Zorana i koja predstavlja riznicu kulturne baštine Srbije, dok će sa druge strane film imati liniju koja prati svjedočenja glumca Milana Cacija Mihailovića na nivou biografskih podataka, zanimljivosti, anegdota i nekih dosad neobjavljenih priča.

"Film će sadržati i svedočanstva ljudi koji su sarađivali sa Zoranom u pozorištu i na filmu: Zdravko Šotra, Mira Banjac, Goran Marković i drugi", kaže reditelj.

Sam Milan Caci Mihailović, koji je takođe saradnik na scenariju, naglašava da je 13 godina radio s Radimilovićem u brojnim predstavama, a ne samo u "Radovanu III" i da je zato pristao da svoja sjećanja prenese ljudima koji rade film.

"Ako je iko to zaslužio, to je Zoran Radmilović, koga nema već 35 godina, ali zahvaljujući njegovom delu on je izuzetno prisutan i dan-danas", istakao je Mihailović. On je naglasio da je grad Zaječar posebno obilježio Radmilovićev život.

"Naročito mesto u njegovom životu zauzimalo je zaječarsko pozorište, gde je prvi put gledao predstave, kao i zgrada gimnazije koju je pohađao, a koju je projektovao njegov deda Radmilo Lang. Godinama se borim protiv zaborava i tako su nastale knjige sećanja 'Uspomenari 1, 2 i 3', a u pripremi je i 'Uspomenar 4 - Zoran 2020' koji će biti promovisan na ovogodišnjim 'Danima Zorana Radmilovića'", izjavio je Caci Mihailović. Uoči održavanja ovogodišnjih "Dana Zorana Radmilovića" u Zaječaru će biti otvorena i izložba Zoranu Radmiloviću u čast, čija je autorka njegova sestričina Selena Vicković, poznata slikarka i profesor na Fakultetu primijenjenih umjetnosti u Beogradu.

Zoran Radmilović je odigrao neke od najzapaženijih pozorišnih uloga i neke od najupačetljivijih u istoriji srpske i jugoslovenske kinematografije.