Počelo snimanje filma o Ivi Andriću, Tihomir Stanić u ulozi nobelovca

Politička ali i intimna sudbina Ive Andrića i drugih jugoslovenskih diplomata u aprilu 1941. godine okosnica je novog televizijskog filma u produkciji Radio-televizije Srbije.

"Proleće na poslednjem jezeru", po scenariju Vuleta Žurića, režira Filip Čolović, prenosi RTS.

Prateći tradiciju vrhunskih televizijskih ostvarenja u produkciji RTS-a, autorska ekipa filma Proleće na posljednjem jezeru, osvjetljava specifičan trenutak u životu velikog pisca Ive Andrića, u to vrijeme ambasadora u Berlinu, i drugih jugoslovenskih diplomata koji su deportovani u hotel na Bodenskom jezeru.

Ivu Andrića tumači njegov 'stari' poznanik – Tihomir Stanić.

"U samom djelu postoji rečenica 'Još u mladosti sam poznavao iste ovakve dane, nedjelje, mjesece bezizlaznog očaja'. Ima svega tu. Tu ga i napadaju, optužuju, tu ima trenutke apsolutne nemoći i nije u stanju da donese nikakvu odluku, u nekim situacijama i stvari se dešavaju mimo njegove volje", rekao je Stanić.

"Možda je čak, ili bih ja to voleo da tako bude, zato što mi pravimo film, najprelomniji trenutak bio taj 1941. godine, gde Andrić kao najviđeniji diplomata od svih diplomata koji su smešteni u hotel na Bodenskom jezeru, a ne daju im da izađu. Oni su u nekoj vrsti zatvora, mada se to tako ne zove, ti ljudi su nekako u njegovim rukama. On ne može da ih izvuče napolje", izjavio je reditelj Filip Čolović.

I dok kroz životnu dramu prolaze diplomate Radovan Šumenković, Josip Miličić, Vladimir Vauhnik, Andrić prolazi i kroz ljubavnu dramu sa kostimografkinjom Milicom Babić.

Prvi kadrovi filma "Proleće na poslednjem jezeru" snimljeni su na Paliću. Ekipa je sada na Belom dvoru, a zatim se seli i na druge atraktivne lokacije.