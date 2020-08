Počelo snimanje filma o Tomi Zdravkoviću

POČINJE SNIMANJE FILMA O ŽIVOTU TOME ZDRAVKOVIĆA

Romantična priča o pesniku tuge Nakon više od godinu dana priprema na scenariju i velikoj pažnji koja je posvećena prilikom izbora glumaca, ovog vikenda počinje snimanje filma o najvećem boemu među pevačima narodne muzike – Tomi Zdravkovicu. Cini mi se da nikada do sada nisam imala ovakvu vrstu odgovornosti i uzbudjena.Obzirom da mi je povereno da igram zenu ciji su glas i pesme i dan danas prisutne u najvaznijim uspomenama i dogadjajima gotovo svake porodice u regioni. Pribliziti se njoj i svemu onome sto je ona zivela i bila je neverovatan izazov. #filmtoma #tomazdravkovic #silvanaarmenulic