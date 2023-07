Počinje 15. OFF: Pred publikom bogat filmski i muzički program

SARAJEVO - Svečanom ceremonijom otvaranja u Pozorištu mladih i projekcijama u otvorenim kinima "Poli Open Air Gimnazijska", "Vils Summer Screen" i "Ilidža Open Air" sutra počinje 15. Telemach Omladinski film festival (OFF).

Po završetku projekcija na trgu ispred Narodnog pozorišta Sarajevo počinje pravi muzički spektakl, a povodom proslave 15 godina Omladinskog film festivala Sarajevo publiku će od 20.30 zabavljati Kiril Džajkovski.

"Ulice Branilaca Sarajeva, od ugla sa Ulicom Čemaluša do ugla sa Radićevom, te Ulica Kulovića od Obale Kulina bana do ulice Titova će u potpunosti biti zatvorene od 18.45 do ponoći. Ulaz za posjetioce na trg ispred pozorišta je otvoren od 20.20 i potpuno je besplatan", saopštili su organizatori.

Od sutra, po odluci Vlade Kantona Sarajevo, svi ugostiteljski objekti u Kantonu Sarajevo mogu raditi do dva sata iza ponoći, a radno vrijeme je produženo i svim mjestima i objektima koji rade u sklopu Omladinskog film festivala i na mjestima gdje se održavaju festivalski događaji.

"U četiri dana koja slijede nakon otvaranja OFF će prikazati 59 filmova. Ulaznice su dostupne online na tickets.omladinski.ba ili u Box office centru ispred Pozorišta mladih, svaki dan od 11 do 20 časova", dodali su organizatori.

Dalje navode da projekcije u otvorenim kinima "Vils Summer Screen" i "Poli Open Air Gimnazijska" (igralište OŠ 'Safvet-beg Bašagić') počinju svaku noć u 21 čas, dok projekcije na "Ilidža Open Air" počinju u 20.30.

Tokom trajanja festivala Sarajevo će ugostiti i mnoge mlade filmske autore i zvijezde, među kojima su Mihajlo Veruović Voyage i Anita Ognjanović, koji će na otvaranju festivala primiti nagradu za najbolji glumački tandem.

"Već treći dan na festival stižu Zeno Garton, reditelj filma 'The Lost Boys' i Khalil Ben Gharibia, glavni glumac istog filma. Biće tu i Emina Smajić i Milena Aboyan iz filma 'Elaha', a zasigurno da će najveću pažnju privući mladi italijanski glumac Mata Karano iz serije 'Prisma', koji će na dodjeli nagrada ovogodišnjeg festivala primiti nagradu za Best new aperance", kazali su iz organizacionog tima.

Svaki dan tokom trajanja festivala na Pozorišnom trgu održavaće se i niz popratnih programa, a svakako treba izdvojiti "OFF Talks" programe koji donose razgovore sa specijalnim gostima festivala, autorima i protagonistima filmova.

"'OFF Talks' počinje u 12 časova, osim prvog izdanja, koji OFF realizuje sa 'Davcast by Oslobođenje', gdje će gost biti Mihajlo Veruvoić Voyage i koji će početi u 11 časova u sali Pozorišta mladih, a razgovor 19. jula će biti održan u sali Pozorišta mladih", rekli su organizatori.

Posljednja noć festivala, 22. jula, rezervisana je za koncert benda "Letu štuke" na ljetnoj pozornici Vilsonovo šetalište, a ulaz je besplatan i otvoren od 21.30, dok će koncert trajati do iza ponoći.