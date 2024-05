Počinje 77. Kanski filmski festival

KAN - Ovogodišnji, 77. Kanski filmski festival počinje večeras i donosi nove filmove brojnih poznatih reditelja, a posljednje pripreme su u toku.

Smotru na Kroazeti otvoriće francuska komedija "Drugi čin" sa Leom Sejdu u glavnoj ulozi.

Zvanični poster 77. Kanskog festivala podignut je iznad Palate festivala.

Ovogodišnja slika je preuzeta iz filma "Rapsodija u avgustu" japanskog reditelja Akire Kurosave iz 1991. godine.

Organizatori festivala rekli su da poster služi kao svjedočanstvo moći bioskopa, koji daje glas svima, bori se protiv zaborava, poziva na jedinstvo u suočavanju sa opasnostima i pomaže u liječenju i popravljanju živih.

Dodatno, duboka poruka filma o ljubavi, integritetu i otpornosti pred ratom nastavlja da odzvanja u bioskopu.

Do 25. maja biće prikazani filmovi svijetski poznatih i priznatih reditelja, među kojima su Andrea Arnold, Frensis Ford Kopola, Jorgos Lantimos i drugi.

Zvanična selekcija festivala sastoji se od takmičarskog dijela In Competition, programa, Un Certain Regard sa mladim rediteljima, premijera van konkurencije, klasičnih filmova, ponoćnih i specijalnih projekcija.

Predsjednica ovogodišnjeg žirija je Greta Gervig, a u takmičarskoj selekciji su 22 filma:

"All We Imagine as Light" Pajal Kapadia

"Anora" Šon Bejker

"The Apprentice" Ali Abasi

"Bird" Andrea Arnold

"Diamant Brut (Wild Diamond)" Agata Ridinger

"Emilia Perez" Žak Odijar

"Feng Liu Yi Dai (Caught By The Tides)" Džia Žang Ke

"Grand Tour" Migel Gomes

"Kinds Of Kindness" Jorgos Lantimos

"L'amour Ouf" Žil Leluš

"Limonov - The Ballad" Kiril Serebrenikov

"Marcello Mio" Kristof Onore

"Megalopolis" Frensis Ford Kopola

"The Most Precious of Cargoes" Mišel Aznavičijus

"Motel Destino" Karim Ajnuz

"Oh Canada" Pol Šreder

"Parthenope" Paolo Sorentino

"Pigen med nålen (The Girl With The Needle)" Magnus Von Horn

"The Seed of the Sacred Fig" Mohamed Rasulof

"The Shrouds" Dejvid Kronenberg

"The Substance" Korali Fargat

"Three Kilometers Until the End of the World" Emanuel Parvu

