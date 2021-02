Počinje snimanje nastavka serije "Složna braća"

BANJALUKA - "Složna braća" je TV serija koja je gledaoce širom regiona zabavljala davne 1996. godine. Snimanje je počelo prije kraja rata u Bosni i Hercegovini, a serija je doživjela veliku popularnost u Srbiji, dok su emitovanje sedam epizoda nestrpljivo iščekivali i građani Slovenije i Hrvatske.

Fantastični scenario potpisivao je dr Nele Karajlić, a režiju su, osim njega, potpisali i Nikola Pejaković i Oleg Novković. Ovaj put "Složna braća" se vraćaju na male ekrane sa sličnom pričom i tematikom, ali ipak u jednom potpuno novom i modernom ruhu. Scenario potpisuje iskusni dr Nele Karajlić, zajedno sa Srđanom Jankovićem, režisersku poziciju zauzima Milorad Milinković, a izvršnu produkciju E.T.M. iz Beograda.

"U pitanju je serija za koju izvršnu produkciju radi E.T.M. produkcijska kuća iz Beograda, 'Složna braća' nova generacija. Priča se naslanja na prijašnju seriju iz 1995. godine, međutim, u ovom novom vremenu i novom ruhu, novom odijelu 21. vijeka. Radnja serije je slična prethodnoj verziji, dešava se na toj nekoj neodređenoj teritoriji koja zvanično ne pripada nikome", izjavila je direktorka serije Milica Milovanović za "Nezavisne".

Serija, koja se bavila odnosima Hrvata, Srba i Bošnjaka na jednom prostoru na tromeđi BiH, Srbije i Hrvatske, koji je bio pod kontrolom UN-a i na kojem se i nalazila kafana "Složna braća", ovaj put se pojavljuje pod nekim novim svjetlom, prilagođena nekim novijim generacijama.

"Mali Kemica je sada odrastao, Fiko je pokojni. Njegov brat Mute takođe. Sada imamo jednu novu generaciju. Sve je novo, osim toga da na istom mjestu žive Srbi, Hrvati i Bošnjaci. To je staro", rekao je svojevremeno Karajlić o nastavku snimanja serije.

"Dosta su slične priče, međutim, u prošloj sezoni je Fiko bio taj koji je držao kafanu, a samo preko telefona smo mogli da čujemo za njegovog sina Kemicu, koji je imao zadatak da prisluškuje. U ovoj verziji mi ćemo gledati u stvari Kemicu kao vlasnika kafane i cijelu jednu novu generaciju koja se poslije izrodila, ne mogu reći na istoj lokaciji, ali svakako vrlo sličnoj, sa istim nazivom kafane 'Složna braća'", objasnila je Milovanovićeva.

Glumačka postava će biti raznovrsna, a kastinzi se održavaju na dvije lokacije, u Beogradu i Banjaluci.

"Što se tiče glumačke postave, imamo kastinge u Banjaluci i Beogradu, tako da ćemo tek u narednom periodu moći da kažemo nešto više tome. Mogu samo da otkrijem da će tu biti i nekih zvučnih imena, ali nećemo ništa više od toga zasad otkrivati. Ovaj projekat će se snimati u Beogradu, ali nam je bitno da damo šansu i mladim ljudima koji do sad nisu bili na kastinzima i zbog toga imamo jedan baš u Banjaluci", pojasnila je Milovanovićeva.

Ona je dodala da očekuje da će naići na veliku zainteresovanost publike za ovu seriju i da će sigurno svi zajedno uživati u ovom projektu.

"Mislim da će ovakva tematika interesovati i današnju omladinu zato što ćemo imati jedno kompletno naslanjanje na današnjicu, na priču o tehnologiji, na onome što nas okružuje te neminovne fantastične Neletove teme o ovom prostoru i vremenu gdje živimo, tako da u suštini mislim da će to biti interesantno za sve generacije. Svakako za one koji su nekad gledali seriju, ali i za one koji nikad nisu gledali, ovo će biti jedan dobar materijal", zaključila je Milovanovićeva.