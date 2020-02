Podijeljeni Oskari, "Parazit" ispisao istoriju

Sinoć je u Los Anđelesu Američka filmska akademija po 92. put podijelila nagrade za najbolje filmove. Najbolji film je južnokorejski "Parazit", koji je ujedno odnio i najveći broj kipića Oskar.

"Parazit" je ušao u istoriju kao prvi film sa neegleskog govornog područja koji je proglašen za najbolje sveukupno djelo. Naravno, "Parazit" je i najbolji strani film, a za najboljeg režisera proglašen je kreator filma Bong Jun-ho. "Parazit" je počašćen i nagradom za najbolji originalni scenario.

Hoakin Finiks je najbolji glumac zbog svog doprinosa u hitu godine "Džoker", a najboja glumica je Rene Zelveger koja je odigrala ulogu života u filmu "Džudi".

Film o Prvom svjetkom ratu takođe je ostavio traga. Nagradu za najbolje vizuelne efekte odnijeli su tvorci hita "1917" koji je odnio Oskara i za najbolju kinematografiju i najbolji zvuk.

Zlatnu nagradu za najbolju sporednu glumicu odnijela je Laura Dern koja je zasjala u filmu "Marriage Story", dok je za najboljeg sporednog glumca proglašen Bred Pit za ulogu u filmu "Once Upon a Time…in Hollywood". Film Kventina Tarantina osvojio je Oskara i za najbolju produkciju.

Počast najboljeg adaptiranog scenarija nosiće Taika Vaititi za djelo "Jojo Rabbit". Najbolji kratki film je "The Neighbors' Window", dok je najbolji kratki animirani film "Hair Love".

Nagrada za najbolju originalnu muziku pripala je filmu Rocketman, odnosno numera "(I'm Gonna) Love Me Again". Takođe, nagradu za najbolju originalnu muziku osvojili su kreatori filma "Džoker".

Žiri Američke filmske akademije odlučio je da je "Ford v Ferrari" najbolje montiran film protekle godine.

Najblji dokumentarni film je "American Factory", a predvodnik kratkih dokumentarnih filmova je Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl).

Najbolju šminku imali su glumci djela "Bombshell", a nagradu za najbolju kostimografiju preuzela je Žakelin Duran za film "Little Women", prenio je "Klix.ba".