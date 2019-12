Pogledajte "Nož u leđa", triler koji će vas očarati

Slično "Posljednjem Džedaju" (The Last Jedi), zbog kojeg je Rajan Džonson (Rian Johnson) svojevremeno preživio pakao interneta, i njegov posljednji film "Nož u leđa" (Knives Out) nastoji uzeti poznati svijet i obući ga u posve novo ruho.

U oba ova slučaja (iako se radi o različitim djelima i pristupu) mu je iznenađujuće pošlo za rukom. Rezultat su vrlo svježi filmovi, s tim što je u ovom drugom takav pristup rezultirao višestruko.

"Nož u leđa" je atipični primjer klasičnog trilera u stilu neprikosnovene Agate Kristi (Agatha Christie), čije je centralno pitanje: "Ko je ubica?" Kažem atipičan, jer on svoje utemeljenje pronalazi u djelima Agati Kristi, ali od nje u ključnim momentima odstupa, dajući nam u konačnici jednu novu interpretaciju žanra koja živi jednim novim, inovativnim i izrazito svježim životom koji nastanjuje čitav dijapazon šarolikih likova, arhetipova američkog društva danas. U njegovom centru, kao predvodnici odličnog ansambla (Chris Evans, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Toni Collette, Don Johnson) stoje Benoa Blan (Daniel Craig) i Marta Kabrera (Ana de Armas), detektiv južnjačkog naglaska (CSI: KFC) modelovan po Herkulu Poaru i njegov "Votson", njegovateljica glave ove bogate porodice i imigrant, koja na svaku izgovorenu laž dobije nagon da povrati. Bukvalno.

U svojoj suštini, "Nož u leđa" je suptilna, komična, ali snažna kritika društva, koja se koristi ustaljenim modelima i filmskim tropovima (smiješni detektiv, porodične tajne, vile bogataša i slično) konstantno im dajući savremeni preokret, u duhu vremena za koje je stvaran (gdje je Branin "Orijent Ekspres", na primjer, jako omanuo). Bogat kritikama na račun klasne i rasne segregacije, što se ogleda kroz porodicu Trombi, čiji su članovi mahom rasisti, fašisti, nacisti, onih famoznih jedan odsto razmaženih povlaštenih Trampovih pristalica bijele kože, "Nož u leđa" je dokaz da mejnstrim film i te kako može biti subverzivan i i te kako može biti društveno angažovan.

Ocjena: 5/5