Pogledajte kako će Robert Patinson izgledati u ulozi Betmena

Prije nekoliko mjeseci objavljeno je da će novi Betmen biti Robert Patinson, a sad je izašao prvi tizer koji prikazuje kako će izgledati u toj ulozi.

Reditelj filma Met Rivs objavio je tizer na kojem se vidi samo Betmen u odjelu, a kratak snimak odmah je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Patinson, nedavno proglašen najljepšim muškarcem svijeta, u ulozi Betmena naslijediće Bena Afleka, koji je odstupio nakon "Zore pravednika" 2016. godine.

Patinson je izjavio za Varajeti da je volio Bartonove Betmene tokom odrastanja. Kad je čuo da Rivs snima novog Betmena sa kompanijom Vorner bros, nije se nimalo dvoumio, nego se odmah prijavio na audiciju.

Betmen bi u bioskope trebalo da stigne u junu 2021. godine.

Robert Pattinson’s Batsuit for THE BATMAN looks good! It’s clearly inspired by the Arkham Knight version while putting in its own twist with the popped collar. pic.twitter.com/GhzfVYFQBr