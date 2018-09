Kompanija Illumination objavila je novi trejler animiranog filma The Grinch.

Film je snimljen po knjizi Dr. Suessa, a ova animirana avantura u bioskope stiže 9. novembra.

Grinchu je glas posudio Benedikt Camberbač, a među ostalim ulogama su Rašida Džouns, Kenan Tompson, Endžela Lansburi te drugi. Narator je Farel Vilijams.

Muziku za film uradio je Tayler, The Creator, a dio nove verzije pjesme ‘You're A Mean One, Mr Grinch’ poslušajte u novom trejleru.