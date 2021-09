Pol Njumen, humanitarac, zavodnik i mafijaš

Umjetnost se ne može objasniti, nego samo osjetiti. U tome je ona superiornija od svih tvorevina ljudskog genija. Jedino se ona poziva na forme misli koje nisu opšte i svačije, nego privilegija izvjesnih priroda koje su zatvorene u sebe i u svoju tajnu, zapisao je velikan pisane riječi Jovan Dučić o umjetnosti.

A jedna takva izvjesna umjetnička priroda bio je Pol Njumen, američki glumac, režiser, producent, preduzetnik, vozač auto-trka i humanitarac, koji je u dugogodišnjoj karijeri ovjenčan prestižnim priznanjima u svijetu sedme umjetnosti - za neprevaziđene glumačke bravure dobio je nagrade "Oscar", "Zlatni globus", "Emmy"...

Izuzetno duga karijera u kombinaciji sa humanitarnim radom i skladnim brakom činila ga je posebnim, ako ne i jedinstvenim u svijetu slavnih. Dobročinitelj svjetske slave bio je spreman da pomogne svakome kome pomoć treba, spremno je odgovarao na kratka i konkretna pitanja, ali nije davao autograme - ljubazno bi odgovarao da nema olovku.

Djetinjstvo i mladost

Pol Njumen je rođen 26. januara 1925. godine u Šejker Hajtsu, u saveznoj američkoj državi Ohajo. Njegovi roditelji pripadali su drugoj generaciji Amerikanaca: otac je poticao iz njemačke jevrejske porodice, a majka iz mađarske katoličke. Tokom 1943. godine mladi Pol, koji se već okušao kao glumac u manjim teatrima, regrutovan je u mornaricu, zbog čega je prekinuo školovanje. Ali, daltonizam ga je spriječio u aktivnom služenju, morao je da se zadovolji administrativnim poslovima. Nakon završetka Drugog svjetskog rata nastavio je školovanje i 1949. godine diplomirao na koledžu. Dvije godine je vodio sopstvenu prodavnicu sportske opreme, da bi je onda prepustio bratu i upisao glumu na Univerzitetu Jejl, koju je na prijedlog svog učitelja pohađao samo godinu dana. Zatim je krenuo da okuša sreću u Njujorku. Debitovao je na Brodveju u predstavi "Piknik", kada su ga primijetili ljudi iz "Warner Brosa" i potpisao je prvi ugovor za 17.500 dolara.

Filmska karijera

Njumenova priča počela je nakon poziva da zamijeni Marlona Branda, ali za izvedbu se nije moglo reći da je bila sjajna. Radilo se o neuspješnom projektu, filmu "Srebrni putir" iz 1954. godine, čija je jedina vrijednost, po ocjeni kritike, bila ta što je publici predstavljen Pol Njumen. Rijetko se dešava da se neki glumac izvinjava za svoju glumu, a on je to učinio. Ovog filma se stidio, a kada ga je jedna TV kuća iz Los Anđelesa prikazivala tokom cijele jedne nedjelje, dao je oglas u novinama: "Pol Njumen vam se izvinjava svake večeri tokom ove nedjelje na devetom kanalu".

Ali, veliki uspjeh stigao je 1956. godine: glumio je boksera u filmu "Neko tamo gore me voli", biografiji boksera Roka Barbele, poznatog kao Roki Gracijano. I upravo to je mislio mladi Pol kada je shvatio da je Holivud već njegov.

Zatim slijede "Mačka na usijanom limenom krovu" (1958), gdje je igrao s Elizabet Tejlor, te "Mladi iz Filadelfije" (1959) sa Barbarom Raš i Robertom Vonom. Karijera mu je išla uzlaznom putanjom kako tokom pedesetih, tako i u šezdesetim i sedamdesetim, a najpoznatiji filmovi iz tog perioda su "Egzodus" (1960), "Hazarder" (1961), "Had" (1963), "Pokretna meta" (1966), "Hombre" (1967), "Hladnoruki kažnjenik" (1967), "Pakleni toranj" (1974), "Surova igra" (1977) i "Presuda" (1982). Sarađivao je sa glumcem Robertom Redfordom i režiserom Džordžom Rojom Hilom u filmovima "Buč Kasidi i Sandens Kid" (1969) i "Žaoka" (1973), a ponajviše sa drugom suprugom, glumicom Džoanom Vudvard, i to u filmovima "Dugo toplo ljeto" (1958), "Okupite se oko zastave, momci!" (1958), "S terase" (1960), "Pariski bluz" (1961), "A New Kind of Love" (1963), "Winning" (1969), "The Drowning Pool" (1975), "Hari i sin" (1984)...

Dvadeset pet godina nakon filma "Hazarder" (1961), u kome je igrao Edija Felsona, reprizirao je istu ulogu u filmu Martina Skorsezea "Boja novca". Za ulogu u ovom filmu je nagrađen "Oscarom" za najboljeg glavnog glumca.

Humanitarni rad

Prije nego što je organizovan "Live Aid", humanitarni koncert koji je ujedinio planetu u prikupljanju novca za gladne u Etiopiji, gdje je nezapamćenom sušom između 1983. i 1985. godine bilo pogođeno oko osam miliona ljudi, a milion ih je umrlo, prije nego što je Džordž Kluni snimio dokumentarac o genocidu u Darfuru, prije nego što je humanitarni posao zarazio svijet slavnih, Pol Njumen odlučio je da investira i vrijeme i novac u filantropiju. Radio je to potpuno drugačije od ostalih: 1982. godine osnovao je "Newman's Own", neprofitnu organizaciju koja proizvodi hranu i, zahvaljujući prodaji prehrambenih proizvoda s njegovim imenom, donirao više od 200 miliona dolara različitim humanitarnim organizacijama. Osnovao je 1987. godine i "The Hole in the Wall", ljetne kampove od SAD do Izraela, od Južne Afrike do Kostarike, koji su besplatno ugostili više od stotinu hiljada oboljele djece.

Klovn

Glumio je raznovrsne uloge - od boksera do mafijaša, od političkog prevaranta do igrača bilijara, ali i klovna, koja nije bila filmska uloga - slavni glumac je 2004. godine učestvovao u dobrotvornoj predstavi londonskog Zippos cirkusa. Predstavljen kao Bač Bolonjeze, Pol se pojavio pred 300 oboljele djece koja nisu mogla ni da pretpostave da se ispod kostima krije legendarni holivudski glumac. Želeći da obezbijedi stipendije određenom broju studenata, 2007. godine donirao je deset miliona dolara koledžu na kojem je diplomirao 1949. godine. Osim što je tada učio engleski, glumu i ekonomiju, organizovao je uslugu pranja i čišćenja odjeće, kako bi zaradio džeparac od 60 dolara sedmično. "Ovdje sam započeo svoju prvu ekonomsku aktivnost. Ovaj iznos treba da predstavlja mnogo više od obične donacije. Čvrsto vjerujem da treba da učinimo sve što je potrebno da omogućimo odgovarajuće obrazovanje onima koji to zaslužuju". Za humanitarni rad dobio je niz znača