Poljubac Lejdi Gage sa ženom na setu "Džoker 2" zainteresovao fanove (VIDEO)

Pop ikona i glumica Lejdi Gaga postala je dr Harlin Kvinzel - poznatija kao Harli Kvin, ljubav zlikovca Džokera. Sa novim videom sa seta, ona je već ostavila fanove zainteresovanima.

Prvi pogled na Gagu u njenom Harli kostimu već je uzbudio obožavaoce, ali isječci sa seta su izludjeli internet jer pjevačica ljubi ženu dok prolazi pored protestanata.

Harli Kvin je popularna u DC stripovima od svog prvog pojavljivanja 1992., ali nedavni izlasci poput animiranog serijala "Kali Kuoko" ili filma "Ptice grabljivice", gdje ju tumači Margo Robi, naglo su podigli njen kulturni značaj.

Liku je u posljednje vrijeme dano više djelovanja, maknuvši je iz kandži Džokera i često istražujući njen kvir identitet i vezu s Otrovnom Ajvi, kao u animiranoj seriji.

“you’re going to hell” and then she kisses her and says “now we’re both going to hell” MOTHER pic.twitter.com/3Mz01zBZvi