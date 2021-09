Ponovo nećete disati uz najbrutalnji film godine!

Pet godina nakon što je "Ne diši" istovremeno oduševio i šokirao kino-publiku širom svijeta i pritom zaradio titulu jednog od najboljih horora u posljednjih 20 godina, stigao nam je i njegov, kako kažu - izvitopereni nastavak.

Glavni protagonista originalnog filma Norman Nordstrom danas živi povučeno s Phoenix, djevojčicom o kojoj brine i kojoj usađuje vještine kako bi preživjela u okrutnom svijetu. Njihov miran život narušen je kad im grupa muškaraca upadne u dom s namjerom da otmu Phoenix.

Norman kreće u neobjašnjivo brutalan lov za njenim otmičarima, a putem će na površinu isplivati njegovi grijesi iz prošlosti… Na korak od smrti, Phoenix se suočava s bolnim pitanjem - je li joj on otac ili čudovište?

"Ne diši 2" (Don't Breathe 2) dostojan je nasljednik originala koji impresivnom izvedbom nosi Stephen Lang i koji je prvi film ove godine u BH kinima s oznakom "+18" što znači da nije preporučljiv za djecu ispod 18 godina radi scena eksplicitnog nasilja. Originalni film iz 2016. godine je sa budžetom od 10 miliona dolara na kino-blagajnama u Americi ostvario ukupnu zaradu od preko 90 miliona dolara i stekao kultni status među ljubiteljima ovog filmskog žanra.

Uz Langa, fantastičnog karakternog glumca koji je planetarnu slavu stekao u mega blockbusteru Jamesa Cameronea "Avatar" antologijskom izvedbom pukovnika Milesa Quaritcha u "Ne diši 2" u naslovnoj ženskoj ulozi pojavljuje se izuzetno talentovana djevojčica Madelyn Grace, koja je dobila ime ulogom u seriji "Grace Anatomy", kreator originala Fede Alvarez opet potpisuje scenario dok rediteljsku palicu ovaj put nosi njegov dugogodišnji saradnik na nizu hit horora Rodo Sayagues.

C2 film, zvanični zastupnik studija Sony za kino-distribuciju u BiH naslov "Ne diši 2" donosi na repertoar Cineplexxa u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru kao i Cinestara u Sarajevu, Banjaluci, Mostaru, Tuzli, Bihaću, Zenici i Prijedoru te kina Theathe u Busovači od 30. septembra te će nastavno obići i ostatak kino-dvorana u našoj zemlji. C2 film već 14. oktobra najavljuje svjetsku premijeru nastavak stripovskog blockbustera "Venom: Let there be Carnage" na repertoaru svih BH kino-dvorana.

Ukoliko ste dovoljno hrabri - "Ne diši 2" u vaše omiljeno kino stiže ovog četvrtka, 30. septembra.

Trailer sa HR titlovima: https://youtu.be/mAAPwwfENwI

Trailer sa SRB titlovima: https://youtu.be/CB70uW8nJuc