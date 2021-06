Popović za "Nezavisne": Inat je dobra stvar ako ga fokusirate na znanje

Inat je inače mnogo dobra stvar ukoliko ga fokusirate na svoje znanje i vještine, riječi su Mostarca Gorana Popovića, koji je baš zbog inata, ali i puke ludosti i sreće otišao na Akademiju dramskih umjetnosti u Njujorku te tamo i diplomirao.

Naime, Popović je po struci profesor engleskog jezika i književnosti, a kada je riječ o dramskoj umjetnosti, sreću je prvenstveno okušao na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Nažalost, nije uspio da se upiše, što se kasnije ispostavilo kao dobra stvar, jer mu se sudbina osmijehnula i otvorila mu vrata na nekom posve drugom mjestu i to hiljadama kilometara daleko.

"Vjerovali ili ne, meni nikakva ideja o tome da ponovno pokušam upisati akademiju nije pala na pamet. Pogotovo ne u Americi i to u Njujorku, najskupljem gradu/državi u čitavim SAD. Ne želim da zvuči kao neka filmska priča, ali vidio sam reklamni post na Instagramu. Naravno, svojevremeno sam taj post ignorirao jer, Bože moj, da mogu da idem u Ameriku, davno bih već bio tamo. Međutim, ovaj post je počeo da me 'progoni', i ja sam kliknuo 'apply now' i proveo sebe kroz proces. Tako je sve počelo, iako nisam tražio novi fakultet, jer sam već bio završio engleski jezik i književnost u Mostaru", ispričao je Popović za "Nezavisne".

Iako se na prvi pogled čini da se sve desilo slučajno, on ističe da su gluma, teatar, film i sve vezano za ove izvođačke umjetnosti dio njegovog života još od malih nogu, ali da iza njegovog današnjeg uspjeha stoji mnogo truda i rada, pogotovo jer ga je pandemija virusa korona usporila dok je koračao prema cilju.

"Bio sam isuviše fokusiran na moj zadatak ovdje, na stvaranje baze, stoga me globalna pandemija nije zaustavila. Usporila me jeste, prijetila je da me potpuno upropasti - naravno, kao i sve ljude na ovoj planeti. Ali nešto u meni nije mi dalo mira, pa sam morao sve to da završim u roku", rekao je Popović.

Da je inat možda njegov okidač za sve do sada, potvrđuje i činjenica da je upravo zbog inata počeo da režira.

"Iz tog prvotnog inata, kada su me odbili na Akademiji u Sarajevu, počeo sam da režiram i tako sam režirao prvu adaptaciju brodvejskog mjuzikla 'Chicago'. Inat je inače mnogo dobra stvar ukoliko ga fokusirate na svoje znanje i vještine", ističe Popović.

Kako kaže, za budućnost nema neke tačne planove. Kroz šalu Popović ističe i da njegova glava ne može da dopre toliko daleko, ali je mišljenja da sav koncept u kojem treba da imamo neki plan za budućnost donosi samo anksioznost i nervozu, a pred njim je tek trnovit put.

"Ja nemam američko državljanstvo. A ovdje vam je sve podređeno državljanstvu. Ne možete da aplicirate na velike projekte jer niste dio Unije i Equity glumačkog društva, a da biste bili dio toga, morate imati zelenu kartu ili državljanstvo. U Uniji su svi Broadway i Off Broadway teatri. Velike filmske uloge, prosto rečeno, dobijate preko talent agenta, koji vas neće vezati ugovorom na godinu dana, jer ste internacionalni (čitaj: nesigurni) glumac, jer on nema zarade", iskren je bio Popović.

U dvije godine igrao je u nebrojano dramskih djela, kako klasičnih, tako i savremenih.

"Ovo je došlo po završetku školovanja, jer tokom školovanja ne smijete zakonski da radite. Igrao sam u nekih pet kratkih filmova. Da li su vrata otvorena? Nisu, nikada. Mislim, ovo je Amerika, tu se samo vaš novčanik otvara, a vrata vam se zatvaraju. Stoga morate sami da otvorite vrata. Iskreno vam kažem, makar u ovom početku", jasan je bio Popović.

Za sada kaže da živi u momentu, a za dramsku umjetnost ima samo najljepše riječi, što nedvojbeno znači da mu je uz toliku ljubav prema ovom poslu uspjeh zagarantovan.

"Dramska umjetnost je čudo! Jedna od najljepših formi stvaralaštva. Tu imate potpunu dozvolu da provocirate svoju i bilo čiju drugu kreativnost. Tu ste lišeni svega, jer morate da razumijete svakog čovjeka (ulogu) koju igrate, neovisno o njihovim okolnosti. A razumijevanje je cilj ljudskosti. Tako da za mene dramska umjetnost predstavlja refleksiju ljudskosti", naglasio je Popović svoje viđenje ove umjetnosti dodavši da želi da njegovu priču ljudi iskoriste kao podsticaj da lete, jer su dovoljni takvi kakvi jesu i mogu svašta da učine, treba da učine!