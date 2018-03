Pored glumačkog, pokazale i rediteljski talenat

Slavna holivudska glumica Olivija Vajld je najavila da će ove godine režirati svoj prvi film pod nazivom "Booksmart". Vajldova je samo jedna u nizu glumica koje su odlučile da svoj talenat prikažu i sa druge strane objektiva kamere.

Mnoge druge glumice koje su se okušale u preuzimanju režiserske palice su istakle da je posao mnogo drugačiji od igranja uloga u filmovima, te da daje mnogo umjetničke slobode, ali i odgovornosti.

Donosimo vam listu sedam glumica koje su se odvažile da uđu u svijet filmske režije te proces filmskog pripovijedanja uzmu u svoje ruke.

Olivija Vajld

Olivijin rediteljski debi "Booksmart" je priča o dvije prijateljice koje žale što se nisu dovoljno zabavljale u srednjoj školi pa odlučuju da svu propuštenu zabavu nadoknade u jednoj večeri. Mlade djevojke nakon završetka srednje škole shvataju da su previše vremena posvećivale učenju. Odlučne da nadoknade propušteno, one kreću u avanturu koja treba da traje samo jednu noć, međutim zabavljanje ih dovodi u opasnost. Ovaj film je naišao na pohvale filmske industrije jer na njemu rade isključivo ženski filmski radnici.

Natali Portman

Rediteljski debi Natali Portman je bio film "A Tale of Love and Darkness" iz 2015. godine. Film prati priču o djetinjstvu Amosa Oza, čuvenog pisca, u Jerusalimu i njegovo odrastanje tokom britanskog mandata i tokom prvih dana mlade države Izrael. Film opisuje odnos mladog Oza s njegovom majkom te prikazuje njegove prve književne početke. Osim što je preuzela režisersku palicu za ovo ostvarenje, glumica Natali Portman takođe igra jednu od glavnih uloga.

Greta Gervig

Glumica Greta Gervig u posljednjih deset godina važi za jednu od najvećih zvijezda američkih filmova nezavisne produkcije. Ona se već oprobala kao scenarista u nekoliko ostvarenja u kojima je glumila, ali je svoj rediteljski talenat tek pokazala u ovogodišnjem hvaljenom filmu "Lady Bird". Ovo ostvarenje sa veoma skromnim budžetom oborilo je sve rekorde gledanosti, a kritičari sa sajta "Rotten Tomatoes" su ga ocijenili kao jedno od najboljih ostvarenja koje je snimljeno u proteklih nekoliko godina. Gervigova je inspirisana osjećanjima koje je imala kao tinejdžerka zajedno sa glumicom Soršom Ronan napravila je fiktivni lik Kristin, koja je oličenje svih pubertetskih muka svakog stanovnika planete Zemlje.

Džodi Foster

Džodi Foster iza sebe već ima četiri filma u kojima je bila zadužena za režiju. Osim toga, ona je svoj rediteljski talenat iskoristila i na snimanju epizoda popularnih serija kao što su "Orange Is the New Black", "House of Cards" i "Black Mirror". Glumica je u svijetu filma od ranog djetinjstva, a može se pohvaliti i najvećim filmskim nagradama, među kojima ima i nekoliko "Oscara".

Anđelina Džoli

Filmski stručnjaci za slavnu glumicu Anđelinu Džoli ističu da je ona svoj poziv definitivno promijenila jer u posljednjih nekoliko godina više filmova režirala nego što je u njima glumila.

Njen rediteljski debi je bio kontroverzni "U zemlji krvi i meda" iz 2011. godine, a u međuvremenu je snimila još tri filma, od kojih je posljednji "Prvo su mi ubili oca", koji je snimljen prošle godine. Ostvarenje se bavi represijom Crvenih Kmera u Kambodži u drugoj polovini sedamdesetih godina prošlog vijeka i kritičari su ga ocijenili kao Anđelinino najbolje rediteljsko ostvarenje do sada.

Dru Berimor

Zvijezda romantičnih komedija je režirala zabavni sportski film "Whip It" iz 2009. godine sa Elen Pejdž, Kristen Vig i Danijelom Sternom u glavnim ulogama.

Film prikazuje mladalački bunt djevojke Blis Kavendar, koju igra Elen Pejdž, koja živi u malom gradu u Teksasu, bez ikakvih interesovanja u životu. Njena majka Bruk, bivša mis, forsira je da se bavi modelingom, iako Blis to ne želi. Jednog dana Blis sa svojom drugaricom upoznaje igračice roler derbi tima. Zaintrigirane njihovim umijećem, one prisustvuju takmičenju. Krijući od svoje majke, Blis konačno odlučuje čime želi da se bavi i priključuje se timu.

Kristen Stjuart

Holivudska glumica Kristen Stjuart još uvijek nije režirala dugometražni film, ali se može pohvaliti veoma hvaljenim kratkim filmom "Come Swim", koji je svoju premijeru imao na prošlogodišnjem fesivalu u Kanu. Ovo ostvarenje na umjetnički način prikazuje dan u životu običnog muškarca. Za taj je film učestvovala i u naučnom istraživanju o upotrebi i mogućnostima vještačke inteligencije. Stjuartova je sa ovim ostvarenjem pokazala filmskoj kritici da može da postigne mnogo više od uloge u tinejdžerskom filmu. Osim ostvarenja "Come Swim", Stjuartova je najavila i rad na novim ostvarenjima koja će se baviti gorućim problemima modernog društva.