Poslije "Južnog vetra" glumac iz Bugarske stigao do HBO

Доживях "Диви и щастливи" @divi_i_shtastlivi_movie тръгва по HBO GO днес! Можете да го гледате в България, Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония и Словения. Приятно гледане! Yeah "Wildlings" @divi_i_shtastlivi_movie goes on HBO GO today! You can watch it in Bulgaria, Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Macedonia and Slovenia. Enjoy watching! . . . . @hbobulgaria @hbo @hbo.adria @hbo2go

A post shared by Alexander Sano (@alexandersanoofficial) on Aug 7, 2020 at 12:14am PDT