Poslije dvije teške dijagnoze, Majkl Džej Foks objavio kraj karijere

Majkl Džej Foks, najpoznatiji po ulozi u filmovima ''Povratak u budućnost'', otvoreno je progovorio o najgorim danima u životu, rekavši da se povlači iz glumačke karijere zbog zdravlja.

Njemu je dijagnostikovana Parkinsonova bolest kada je imao samo 29 godina. Iako se već dugo bori sa tim stanjem, prije dvije godine dobio je još jednu tužnu vijest - doktori su mu našli tumor na kičmi, koji je ubrzano rastao. Trpio je užasne bolove, pa je zamalo i ostao nepokretan.

Svoja razmišljannja o toj temi podijelio je u svojoj novoj knjizi "Nema vremena kao što je budućnost" ("No Time Like the Future").

"Za sve postoji vrijeme, a moje radno vrijeme od 12 sati i pamćenje sedam stranica dijaloga je iza mene, barem za sada. Da bih bio pošten prema sebi i producentima, rediteljima, urednicima, scenaristima i glumcima, reći ću da ulazim u drugu penziju. To bi moglo da se promijeni, jer se sve mijenja", napisao je Foks.

On će uskoro napuniti 60 godina, pa je potpuno fokusiran na svoju porodicu. Uživa u braku sa suprugom Trejsi Polan, sa kojom je od osamdesetih i fokusiran je na svoju djecu - sina Sema, bliznakinje Akvinu i Šujler, kao i najmlađu kćerku Esme.

