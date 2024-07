Posljednja sezona jedne od omiljenih humorističkih serija uskoro stiže

​Poznat je datum premijere posljednje sezone popularne serije "What We Do in the Shadows".

Kako prenosi "Variety", kanal FX je otkrio datum premijere posljednje sezone serije "What We Do in the Shadows" koja je osvojila gledaoce širom svijeta.

Šestu sezonu ove humoristične serije moći ćete da gledate od 21. oktobra, tada će izaći prve tri epizode od ukupno 11 koliko ih ima.

Nakon toga će svake nedjelje izlaziti po jedna epizoda.

Ova serija je počela sa prikazivanjem 2019. godine i od tada je imala čak 20 nominacija za Emije.

"What We Do in the Shadows" prati avanture troje vampira koji žive sa energetskim vampirom, oni će tokom serije preispitivati svoje živote, ali i sresti se sa jednim Giljermom koji želi da postane vampir iako je potomak čuvenog lovca na vampire, prenosi "b92".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.