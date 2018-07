Posljednji film Orsona Velsa "Druga strana vjetra" premijerno u Veneciji

Film "Druga strana vjetra" (The Other Side of the Wind) reditelja Orsona Velsa premijerno će biti prikazan van konkurencije na 75. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji, koji se održava od 29. avgusta do 8. septembra, piše hrvatski portal "Jutarnji".

Orson Vels je film "Druga strana vjetra" snimao tokom sedamdesetih godina prošlog vijeka, ali je ostao nedovršen do njegove smrti 1985. godine.

"Neko sam vrijeme mislila da bi bilo dobro da se napravi, u stvari, dugometražni dokumentarni film koji bi prikazao sve probleme koji su film "Druga strana vjetra" zadesili, ali sada sam dvostrukog mišljenja; možda je ipak bolje što je film završen. Ja u svakom slučaju ne želim da ga vidim prije nego što ga pogleda publika", rekla je Kodar, koja i glumi u filmu.

Uloge imaju i Džon Huston, Petar Bogdanović, Suzan Strazberg i Norman Foster.

Druga strana vjetra prikazuje posljednji dan u životu ostarjelog filmskog reditelja, kom na proslavu dolaze gosti kako bi pogledali njegov najnoviji film.

(b92)