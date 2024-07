Poslušajte srpski jezik u popularnoj seriji "House of the Dragon" (VIDEO)

Gledaoci popularne serije "House of the Dragon" ("Kuća zmaja") sinoć su bili u šoku zbog neočekivanog trenutka koji je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama.

Naime, dok je junakinja serije palila svijeće, u pozadini se čulo crkveno pojanje i riječi “Gospode pomiluj”, što je mnoge gledaoce sa srpskog govornog područja ostavilo zatečene. Mnogobrojni korisnici su se brzo pridružili raspravi, potvrđujući da ni oni nisu mogli da vjeruju šta su vidjeli i čuli u seriji “Kuća zmaja“.

Jedan korisnik društvene mreže “X” (bivši tviter) je kratko dodao: “ZNAČI NISAM TRIPOVAO”, dok je drugi napisao da je u šoku. Čini se da je neočekivani događaj mnoge naveo da preispituju sopstveni zdrav razum.

Komentari su se nizali, a neki su čak priznali da su više puta vraćali scenu kako bi bili sigurni da su dobro čuli. “Sve sam pojačavala scenu. Dobro je nisam jedina”.

Neočekivani trenutak je toliko zaintrigirao gledaoce da su mnogi priznali kako su mislili da su izgubili razum. “Hahahah ja sam mislio da sam lud i poslije pročitah da stvarno jeste”, napisao je korisnik “CantTouchThis”.

Ostaje da se vidi da li će producenti serije pružiti objašnjenje za ovaj neočekivani trenutak koji je uzdrmao gledaoce, ili će sve ostati misterija koja će se prepričavati.

Serija “Kuća zmaja” je prethodno izazvala šok kad je prije manje od mjesec dana emitovana epizoda u kojoj se desilo prema ocjeni mnogih scena brutalnog ubistva. Iako se nigdje ne vidi samo nasilje ipak zvučni efekti i sama gluma koja treba da predstavlja ubistvo djeteta ostavila je gledaoce i kritiku u šoku, prenosi Blic.

“Gospodi pomiluj” u seriji House of the Dragon was not on my bingo card pic.twitter.com/TAaQGz1DsA