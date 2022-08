"Pozivnica za pakao" od 25.avgusta u bh. kinima i bioskopima

Srdačno ste pozvani na noćnu moru koja je stvarana generacijama. Tako glasi glavna poruka filma "Pozivnica za pakao" kojeg će domaća publika imati prilike gledati od 25. avgusta u kinima i bioskopima. Radi se o horor trileru za čiju su inspiraciju korišteni filmovi poput Nosferatu i Dracula. Ipak, ovaj film iskače iz okvira svoje tematike.

Glavna junakinja ovog misterioznog filma je mlada Evie (Nathalie Emanuel). Ona putem DNK testa dolazi do "nove" rodbine te odmah biva pozvana na vjenčanje u Englesku. Uz nagovaranje ipak pristaje i odlazi na drugi kontinent kako bi upoznala ostatak svoje nepoznate porodice na vjenčanju. I sve izgleda kao u bajci - prekrasan dvorac, sluškinje i osoblje, raskošna soba i nova simpatija koja svakim danom postaje nešto više. Međutim, Evie u dvorcu primjećuje neuobičajene stvari koje je počinju ozbiljno uznemiravati. S pitanjem "Gdje su mladenka i mladoženja?" počinje njena noćna mora i borba za život.

Mnogi gledaoci ovaj film uspoređuju s nekim prijašnjim uspješnim naslovima u kojima vjenčanje krene u potpuno pogrešnom smjeru s fatalnim posljedicama. "Pozivnica za pakao" sigurno će zalijepiti kino publiku za stolice kada se klupko o jednoj "novopronađenoj" porodici počne raspetljavati a vjenčanje iz snova postajati najveća noćna mora.

Uz prelijepu Nathanie Emanuel, koju je publika širom svijeta zavolila u ulozi Missandei u epskoj TV seriji "Igra prijestola", u ostalim ulogama pojavljuju se Stephanie Corneliussen (Mr. Robot, Deception), Hugh Skinner (W1A, Fleabag) i veteran Sean Pertwee (Equilibrium, Gol!). Za režiju se pobrinula Jessica M. Thompson poznata po svom nagrađivanom prvencu The Light of the Moon. Također, ona je učestvovala i u stvaranju scenarija s Blair Buttler (Hell Fest).

O ovoj mračnoj poslastici nećemo previše otkrivati jer ste pozvani na noćnu moru od 25. avgusta u svim bh. kino dvorananama i bioskopima u distribuciji C2 film, zvaničnog zastupnika studija Sony za BiH.

