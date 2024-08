Poznat datum izlaska "Frozen 3" crtića (VIDEO)

​Crtić "Frozen 3" u stiže u bioskope uoči američkog Dana zahvalnosti, ali ne ove godine već 2027.

Disney premijeru novog nastavka popularnog animiranog filma planira za 24. novembra 2027. I prva dva filma iz serijala "Frozen" počela su da se prikazuju oko Dana zahvalnosti.

Originalni "Frozen" postao je senzacija 2013. godine, zaradivši gotovo 1.3 milijarde dolara širom svijeta i osvojivši niz nagrada, uključujući dva Oskara.

Nastavak iz 2019. bio je još uspješniji sa zaradom od 1.45 milijardi dolara, čime je donedavno bio animirani film sa najvećom zaradom u istoriji.

Filmovi o pustolovinama sestara Ane i Elze proizveli su popularne pjesme poput "Let It Go" i "Do You Want to Build a Snowman?", kao i brodvejski mjuzikl, prenosi "b92".

