Poznat datum premijere serije o "Kumu"

Premijera serije "The Offer" - o snimanju kultnog filma Kum, planirana je za 28. april, najavila je striming platforma Paramaunt.

Prve tri epizode ​serije emitovaće se odmah po objavljivanju, a preostalih sedam epizoda biće dostupno za strimovanje nedjeljno, četvrtkom.

Marlona Branda iz vremena kada je glumio Vita Korleonea u novoj seriji igraće Džastin Čejmbers, kome će to biti prva uloga nakon što je napustio popularnu seriju "Uvod u anatomiju", krajem 2019. godine.

Ideja je da "The Offer" predstavi priču o čuvenom ostvarenju Frensisa Forda Kopole iz perspektive, prije svega, producenta Alija Radija, koga će u seriji igrati Majls Teler. Inače, za tu ulogu je prvo angažovan Armi Hamer, prije optužbi za kanibalizam, dok bi Kopolu trebalo da igra glumac Den Fogler, najpoznatiji po ulogama u komedijama.

Kum iz 1972. godine, u kome su glumili Marlon Brando, Al Paćino, Džejms Kan, Džon Kazale, Robert Duval, Dajan Kiton i Talija Ši, bio je nominovan za 11 Oskara i osvojio tri - uključujući nagradu Rudiju za najbolji film.

"The Offer" je napisao Majkl Tolkin, a izvršni producent je Niki Toskano. Osim Telera, glumačku ekipu čine: Metju Gud kao Robert Evans, Džuno Templ kao Beti Makart, Đovani Ribizi kao Džo Kolombo, Den Fogler kao Frensis Ford Kopola, Bern Gorman kao Čarls Bludorn, Kolin Henks kao Beri Lapidus i Patrik Galo kao Mario Puzo.

#TheOffer, a limited event series from Paramount Television Studios, premieres April 28 exclusively on @paramountplus. @Miles_Teller @mrdanfogler @ColinHanks @patrickgallo