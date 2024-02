Poznati glumac smješten u opasni zatvor gdje je i Menson služio robiju

​Glumac Deni Masterson, kojeg znamo kao Stivena Hajda u seriji "Lude sedamdesete", prebačen je u Korkoran, zatvor maksimalnog obezbjeđenja gdje će služiti svoju kaznu.

On će u ovom zatvoru služiti kaznu koja mu je izrečena protekle godine za dva silovanja iz 2003. Tamošnji portparol potvrdio je za "Page six" da je glumac tu od ponedjeljka.

Masterson je inicijalno ležao u muškom Centralnom, u Los Anđelesu, pa je 31. decembra 2023. otpočet njegov proces prijema u državni, Nort Kern, srednje bezbjednosti.

Inače, njegova supruga Bižu Filips predala je papire za razvod manje od dvije nedjelje pošto je njemu izrečena kazna od 30 godina prošlog septembra.

