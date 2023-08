Poznato kada izlazi sedma sezona "Rick and Morty"

Zvanično smo dobili datum premijere za sedmu sezonu serije Rick and Morty.

Mreža je takođe potvrdila da će predstojeća sezona imati 10 epizoda, baš kao što su imale i prethodne.

Prošle nedjelje smo saznali da će najnovija sezona Rick and Morty biti puštena na jesen, zajedno sa novim trejlerom koji se fokusira na svađu između Rika C-137 i Rika Prime.

Iako sada znamo tačan datum kada će sedma sezona Rick i Morty početi, postoji jedna stvar koju saopštenje nije otkrilo: ko će preuzeti uloge glasova Rika Sančeza i Mortija Smita nakon odlaska ko-kreatora Džastina Roilanda.

U januaru je Adult Swim objavio da prekida saradnju sa Roilandom nakon vijesti da je optužen za nasilje u porodici (optužbe koje su kasnije povučene), ali da će ipak nastaviti sa Rick and Morty serijom, budući da je serija već obnovljena do desete sezone.

Iako Roiland nije imao veliko kreativno učešće u Rick and Morty u posljednjim sezonama, pitanje ko će ga zamijeniti u glumačkoj postavi bilo je značajno.

Na prošlogodišnjem San Diego Comic-Conu, producent Stiv Levi nam je dao najznačajnije ažuriranje o situaciji, otkrivši da su "blizu" izbora glumaca sa sličnim glasom za postavu.

Današnje saopštenje Adult Swima uključivalo je šaljivu napomenu da "Rick and Morty se vraćaju i zvuče više nego ikad kao oni!"

Adult Swim i tim iza Rick and Morty serije ostali su čvrsti u svojoj vjeri u seriju uprkos nemirima oko Roilanda.

U nedavnom intervjuu za LA Times, Levi je dodatno potvrdio da bi sedma sezona mogla biti "čak bolja" nakon Roilandovog odlaska, a u današnjem saopštenju za medije, predsjednik Adult Swima, Majkl Auvilin, tvrdi da "ova sezona dokazuje da se genijalci koji rade na Rick and Morty tek zagrijavaju".

We ride together. We die together. We’re buried in the backyard together. Rick and Morty Season 7 is coming to @AdultSwim 10/15 #rickandmorty pic.twitter.com/44z9YiicXs