Poznatu srpsku glumicu izbacili iz filma jer nije bila dovoljno lijepa

Na današnji dan 1934. godine, rođena je glumica Ružica Sokić, koja je svojim talentom i darom očarala brojne generacije.

Publika je pamti po sjajnim ulogama "običnih žena", a kolege kao hrabru glumicu koja je bila sve, samo ne obična.

U svojoj bogatoj karijeri ostvarila je brojne role, a osvojila je gotovo sva priznanja. Glumila je u oko 40 filmova, a već za prvu ulogu "Gorki deo reke", nagrađena je Srebrnom arenom na festivalu u Puli.

Najveće uspjehe ostvarila je kao pjevačica u filmu "Kad budem mrtav i beo" i prostodušne uličarke u filmu "Žuta", za koju je u Puli nagrađena Zlatnom arenom.

Malo prije nego što je ovenčana Zlatnom arenom, glumica se spremala da stane rame uz rame sa Ričardom Bartonom u filmu "Sutjetska". Sve je bilo spremno, a onda je uslijedio komentar kako nije dovoljno lijepa.

"Kada su me izbacili zbog toga što sam bila toliko ružna, počela sam da ih pljujem po novinama jer sam bila nemoćna i nisam imala nikakav autoritet. A Tito je pratio sva dešavanja oko filma i verovatno je to negde pročitao. Sledeće godine kada sam dobila Zlatnu arenu u Puli za film "Žuta", on je svima čestitao na završnoj svečanosti, a kod mene se zadržao, uzeo me za ruke, pogledao u oči i rekao: Sokićka, mnogo si opasna", prisjećala se glumica s osmijehom.

Ipak, iza tog stava opasne umjetnice, isticala je da njen put nije bio lak, i mnoge će iznenaditi priznanje da se sve vrijeme borila s nedostatkom samopouzdanja. Srećom, bila je i dovoljno tvrdoglava.

"Moja nesigurnost bila je ogromna. A oni koji su imali svoje uticajne muževe i fanove, ponašali su se drugačije. Bili su sigurni da će, čak i ako upropaste predstavu, ipak dobiti sledeću ulogu. Ali, za nas koji nismo imali nikakvu podršku, to je bilo pitanje života i smrti. Stalno je bilo moram, a u umetnosti nema moranja jer je ona Božji dar. Važne su i okolnosti jer sam se ja, izgleda, sudbinski našla u tom vremenu, postala glumica crnog talasa i zapamćena sam po likovima tih žena sa dna, što sam teško preboljela. Stidela sam se što se pokazujem u tako nepovoljnom svetlu, ali eto, to je negde obeležilo moju ličnost. Jer, kada bi me ljudi videli privatno, govorili su: "Jao, pa vi niste tako ružni i prosti!" Nije mi bilo lako da igram te uloge. Sećam se da sam kupila te cake po železničkim stanicama, čak i na Pigalu u Parizu kada sam skinula jednu uličarku i plasirala ono što je ona govorila u komadu Ljubomira Simovića "Čudo u Šarganu". Mira Trailović nije mi dozvolila da stavim ćelavu periku zbog uloge, što sam silno želela, ali čim je posle premijere prestala da me kontroliše, ja sam je stavila. Tvrdoglavost me je mnogo koštala u životu, ali moja priroda je takva i uvek govorim istinu", otkrila je Ružica Sokić u jednom intervjuu.

Legendarna glumica preminula je nekoliko dana nakon što je proslavila 79. rođendan, 19. decembra 2013. godine. Dugo se borila sa opakom bolešću koja ju je izjedala.

U njenu čast na današnji dan dodjeljuje se nagrada Ružica Sokić za najbolju glumicu, a prošle godine je tu laskavu titulu ponijela Kalina Kovačević.

