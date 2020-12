Praznični Drive-in Cinema u Sarajevu

Praznično izdanje Telemach Drive-in Cinema Sarajevo bit će održano od 25. do 27. decembra.

Uz maksimalno poštivanje epidemioloških mjera, Telemach i CINEA donose, kako je najavljeno, još jedno nezaboravno filmsko iskustvo i potpuno novi doživljaj zimske i praznične čarolije u Sarajevu.

Projekcija na dan otvaranja počinje u 20 sati, a za dane vikenda CINEA donosi duple projekcije i to od 17 i 20 sati.

Nižu cijenu ulaznica za projekcije u 17 sati svim građanima poklanja Telemach povodom svog desetog rođendana u Bosni i Hercegovini i iznosiće 8 KM. Projekcije u 20 sati koštaće 10 KM. Karte su u prodaji u sistemu kupikartu.ba od 18. decembra, a biće dostupne i na ulazu u kino. Jedna karta vrijedi za jedno vozilo.

Na rasporedu su neki od najboljih božičnih i novogodišnjih filmova, a raznolikost žanra ponudiće dobru zabavu za sve ljubitelje sedme umjetnosti. Film "Christmas Office Party" otvoriće program za katolički Božić, 25. decembra u 20 sati, dok su za vikend na programu: "Love the Coopers" (26. decembra u 17 sati), "The Grey" (26. decembra u 20 sati), "Daddy's Home" (27. decembra u 17 sati) i "Let It Snow" (27. decembra u 20 sati)

Ulaz na projekcije je otvoren sat vremena prije početka samog filma.

Ovo izdanje kina za auta predstaviće jednu alternativu za uživanje u naljepšem periodu godine, a najaktraktivniji segment je svakako slušanje tona filma preko radio frekvencije, koja predstavlja najbolji način slušanja tona.

Program i svi detalji, upute te savjeti za savršeno filmsko iskustvo su dostupni na www.cinea.ba