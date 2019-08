Predstavljen cijeli program Sarajevo film festivala

​Na 25. Sarajevo Film Festivalu (SFF) koji će ove godine biti održan od 16. do 23. augusta bit će prikazano 270 filmova iz 56 zemalja u 18 sekcija.

Ovogodišnje izdanje Festivala, prema najavama organizatora i partnera privući će poznate režisere i filmske zvijezde iz regije, Evrope i svijeta.

Bh. film ”Sin” režiserke Ines Tanović otvoriće ovogodišnje izdanje SFF-a, a zatvoriće ga film ”Bilo jednom.... u Hollywoodu“ Quentina Tarantina.

U Zemaljskom muzeju, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u četvrtak je predstavljen program SFF-a, a saopšten je i sadržaj Open Aira, najpopularnijeg programa SFF-a.

U okviru programa Open Air biće prikazani ”Sin” (17. august), “Jadnici” (Les Miserables, 18. august), ”Parazit” (Parasite, 19. august), ”Šavovi” (Stitches, 20. august), ”To mora biti raj“ (It must be Heaven, 21. august), ”Lijepo doba” (La Belle Epouqe, 22. august) i ”Bilo jednom... u Hollywoodu” (Once upon a time ... in Hollywood, 23. august).

Nermin Muzur, predsjednik Povjerenstva Turističke zajednice Kantona Sarajevo, izjavio je kako je ovo treća godina saradnje SFF-a i Turističke zajednice KS. Dodao je kako su ove godine unaprijedili saradnju u svakom smislu, od finansijske podrške do mnogih tehničkih stvari.

“Ono što smo uradili, za razliku od prethodnih godina, napravili smo regionalnu promociju koja je bila u Zagrebu i Beogradu i pokazala odlične efekte i veliko poštovanje tih gradova kada je u pitanju SFF“, rekao je Muzur.

Dodao je kako, kada je u pitanju tehnička saradnja, ove godine Visit Sarajevo sa SFF-om dodjeljuje glavnu nagradu SFF-a ”Srce Sarajeva“.

“Ono što je posebno i veliki poklon Turističke zajednice Sarajevu i svima onima koji se nađu u Sarajevu na zatvaranju SFF-a jeste koncert DJ Solomuna, koji je sigurno jedna svjetska zvijezda i koji će sigurno biti još jedan od razloga za još veći broj turista u Sarajevu“, rekao je Muzur.

Dodao je kako su smještajni kapaciteti, posebno u centru i starom dijelu Sarajeva, popunjeni oko 90 odsto. Nada se da će do SFF-a biti popunjeni i smještajni kapaciteti u drugim dijelovima grada.

Muzur je tokom programa u Botaničkom vrtu Zemaljskom muzeju poklonio vaučer u vrijednosti 100.000 KM.

Mirsad Purivatra, direktor Festivala tom prilikom je kazao kako ovogodišnji program Open Aira nudi pregled najboljeg što je viđeno u proteklih godinu dana.

"Program je, uglavnom baziran na kombinaciji različitih žanrova. Imamo komedije, crne komedije, dobru akciju, jake priče vezane za različite društvene teme. Raduje nas i da imamo dva filma iz regije. Film 'Sin' Ines Tanović otvara festival i bit će prikazan na Open Airu, drugi film iz regije je veliki, hvaljeni film koji dolazi iz Srbije, 'Šavovi' u kojem Snežana Bogdanović ima fantastičnu ulogu i tu ćemo imati veliku ekipu. Ostale filmove smo izabrali na posljednjem Canneskom festivalu i napravili smo presjek najboljih filmova s festivala", rekao je Purivatra.

Najavio je i prikazivanje pobjednika festivala u Cannesu, korejskog filma "Parazit", koji je jednoglasno proglašen najboljim filmom.

Purivatra je kazao kako podaci govori da je ovo najveći festival do sada, 270 filmova iz 56 zemalja u 18 sekcija, a u takmičarskom dijelu programa biće prikazani brojni filmovi iz BiH i regije.

"Ako bih izdvojio, nešto šta je za mene važno, to je da ove godine imamo možda i najjače goste koji dolaze iz polja režije. Imamo najbolje svjetske režisere koji nam dolaze i koji će osim prikazivanja svojih filmova, podijeliti svoje znanje i iskustvo sa mladima na Talents Sarajevo", rekao je Purivatra i najavio oskarovce Alejandra Inarritua i Pawela Pawlikowskog, kao i Elia Suleiman i mnogi drugi.

Purivatra je Muzuru poklonio majicu s motom "Sarajevo, ljubavi moja", koji je ujedno moto SFF-a.

Za nagrade Srce Sarajeva u Takmičarskim programima 25. Sarajevo Film Festivala ukupno će se takmičiti 53 filma. U četiri takmičarske selekcije – igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma – čak 22 filma će zabilježiti svjetsku premijeru, četiri filma međunarodnu premijeru, 25 regionalnu i dva bosanskohercegovačku premijeru.

Zajedno s programima "U fokusu", "Avantpremieres", "Talents Sarajevo", "CineLink Industry Days" i "BH filmskim programom", Takmičarski program predstavlja najveću i najznačajniju platformu za promociju i razvoj regionalnih kinematrografija, navode organizatori.

Takmičarski program obuhvata filmove i autore iz Albanije, Armenije, Austrije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kipra, Grčke, Gruzije, Mađarske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Malte, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Slovenije i Turske.

U sklopu ovogodišnjeg programa Pretpremijere Gala 25. Sarajevo Film Festivala, publici će biti predstavljeno pet serija koje željno iščekuju gledaoci širom regije.

Povodom obilježavanja 25. rođendana SFF-a biće svečano predstavljen i novi crveni tepih inspirisan motivima bosanskog ćilima.

Na 25. Sarajevo Film Festivalu Počasno Srce Sarajeva biće uručeno meksičkom režiseru, producentu i scenaristi Alejandru G. Inarrituu, koji je dobitnik dva uzastopna Oscara za najboljeg režisera i to za filmove ”Povratnik“ i ”Birdman“.

Jubilarni SFF biće održan pod pokroviteljstvom UNESCO-a. U pismu Audrey Azoulay, generalne direktorice Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) ranije je navedeno kako festival dijeli vrijednosti UNESCO-a “kao događaj posvećen promoviranju dijaloga i tolerancije putem umjetnosti”.

Također, Američka filmska akademija imenovala je Sarajevo Film Festival festivalom koji svoje pobjedničke filmove u kategorijama kratkog filma kvalificira za prijavu za nagradu Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti.

Online prodaja ulaznica počinje 3. augusta 2019. godine u 12:00 sati, a prodaja u Box Officeu 9. augusta u 10 sati.