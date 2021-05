Predstavljen trejler filma "Nečista krv - greh predaka"

BEOGRAD - U Srbiji je predstavljen prvi trejler dugoočekivanog filma baziranog na djelima Bore Stankovića "Nečista krv - greh predaka", u režiji Milutina Petrovića, koji bi u bioskopima trebalo da se pojavi krajem avgusta.

Ova istorijska drama je snimljena na osnovu davno izgubljenog scenarija Voje Nanovića, a glavne uloge igraju Dragan Bjelogrlić, Anđela Jovanović, Katarina Radivojević, Feđa Štukan i Nela Mihailović.

Iz "This and That" produkcije naveli su da je ovaj projekat za njih bio ogroman izazov, ali prije svega velika odgovornost da na velikom platnu ožive likove koje je prije više od jednog vijeka napisao čuveni Bora Stanković, a prije skoro pola vijeka u filmske junake oblikovao veliki Voja Nanović.

Film je podržalo Ministarstvo za kulturu i informisanje Srbije, Filmski centar Srbije i Medija potprogram Kreativne Evrope, saopštio je filmski distributer kompanija "Fejm solušn".

Regionalnu bioskopsku distribuciju krenuće iz Srbije, počev od 26. avgusta.

Režiser filma Milutin Petrović je ovim povodom izjavio da su kružile glasine o fenomenalnom izgubljenom scenariju koji je 70-ih godina prošlog vijeka napisao jedan od najvećih scenarista Jugoslavije, Vojislav Voja Nanović, u potpunosti zapostavljen genije srpske kinematografije.

Sve informacije su, naveo je Petrović, bile nepotpune i niko nije mogao da kaže sa sigurnošću da li je priča stvarna ili je samo riječ o nekoj urbanoj legendi.

"Onda, 30 godina kasnije, uz pomoć Bojane Andrić, u prašnjavom arhivu odbačenih ugovora i zastarelih radnih knjižica pronalazim poslednji primerak scenarija na požutelom peliru", dodao je on.

Film prati priču o Hadži Trifunu, koga glumi Dragan Bjelogrlić, uglednom srpskom trgovcu, koji pokušava da očuva mir sa turskim vlastima, ali i održi svoj ugled i uticaj u Vranju, važnoj turskoj varošici u blizini granice sa oslobođenom Srbijom.

Dok Trifun priprema dva sina da ga naslijede na poziciji vođe među srpskim narodom, muke mu stvaraju ne samo moćni turski begovi, nego i sama njegova porodica.

Trifun donosi niz teških odluka koje će kasnije uticati na njegove potomke, junake iz romana "Nečista krv".

Za potrebe snimanja izgrađena je scenografija inspirisana Vranjem iz 19. vijeka, a koju čine nekoliko kuća, vojnih objekata, kafana, džamija, pijaca i trg sa opštinom.

Sašiven je veliki dio kostima i uniforme iz tog perioda, dok je jedan dio kostima i rekvzite dopremljen iz brojnih evropskih fundusa.

Za potrebe snimanja, osim domaćih, angažovani su i glumci iz Turske, Albanije i NJemačke.

Adaptaciju scenarija je uradila Milena Marković.