Premijera "Seks i grada": Novo poglavlje, s istim šarmom junakinja

Nakon skoro godinu dana čekanja, nastavak kultne serije "Seks i grad" po imenu "Just like that" konačno je dostupan na striming platformi HBO MAX, a u našem regionu na striming platformi HBO GO. Svečana premijera nove sezone serije održana je u srijedu u njujorškom Muzeju moderne umjetnosti.

Sve epizode prethodnih sezona dostupne su na striming platformi HBO GO, a odnedavno i prve dvije epizode nove sezone. Novo poglavlje serije "Seks i grad" prati Keri, Mirandu i Šarlot, koje od uzbudljivog putovanja kroz komplikovanu stvarnost života i prijateljstva u tridesetima zakoračuju u još komplikovaniju stvarnost života i prijateljstva u pedesetima.

Na premijeri su sve oči, naravno, bile uprte u glavnu zvijezdu serije Saru Džesiku Parker, koja se pojavila sa suprugom Metjuom Broderikom i sinom Džejmsom. Za tu priliku ona je odabrala haljinu jednog od svojih omiljenih dizajnera Oskara de la Rente, koju je stilizovala uz plašt u identičnoj, ledenosivoj boji.

U jednom trenutku pridružio joj se i famozni Gospodin Zvjerka, što je bila prava poslastica za foto-reportere. U Muzeju moderne umjetnosti pozirale su i Šarlot, odnosno Kristin Dejvis, i njen televizijski muž Evan Hendler. Sintija Nikson, poznatija kao Miranda Hobs, stigla je u pratnji Dejvida Ejgenberga, koji igra njenog supruga Stiva, i "sina" Brejdija (Nil Keningem). Bila je tu i Nikol Ari Parker, jedan od noviteta u nastavku priče.

Nakon potvrde, od prije nekoliko mjeseci, da će serija "Seks i grad" dobiti svoj nastavak, ali bez čuvene Samante, obožavaoci su izrazili svoje nezadovoljstvo povodom ovog saznanja, koje su potvrdile i glumice Sara Džesika Parker, Sintija Nikson i Kristin Dejvis. Nakon tizera koji su tri slavne glumice predstavile svijetu, došlo je do podjele među gledaocima. Jedni su bili izuzetno uzbuđeni zbog nastavka kultne serije koja je planetarno gledana, dok su drugi bili krajnje razočarani zbog odsustva nevjerovatne Samante Džouns (Kim Katral), koja je, po mišljenju mnogih, dala poseban pečat ovoj kultnoj seriji.

Ipak, scenaristi i cijeli tim ljudi koji su radili na novom nastavku obećali su vrhunski zaplet radnje i u ovom dijelu, te su tako uveli neke nove likove, a starima su još dodatno zakomplikovali životnu priču. Glumica Nikol Ari Parker angažovana je kao zamjena za Kim Katral u novim epizodama, a pojava novog lika, potencijalnog partnera Keri Bredšo, naročito je privukla pažnju. Reakcije na trejlere bile su burne širom svijeta, a glavno pitanje je bilo šta će biti sa Zvjerkom, vječitim partnerom Keri Bredšo u seriji. Na fotografijama sa seta koje su se pojavile preko ljeta primijećeno je da se glavna junakinju Keri ljubi s misterioznim muškarcem, kojeg je utjelovio glumac Džon Teni.