Premijera dokumentarca o čuvenom reditelju filmova o Džejmsu Bondu

Svjetska premijera dokumentarnog filma "Samo za naše oči: Džon Glen" (For Our Eyes Only: John Glen) o čuvenom britanskom reditelju pet filmova o Džejmsu Bondu, biće održana 24. aprila u Domu omladine Beograda, u programu ovogodišnjeg duplog 67/68. Martovskog festivala.

Britanski režiser Džon Glen bio je 2017. počasni gost Šestog međunarodnog filmskog festivala "Sinevejs" u njemačkom gradu Brunsvik, gdje je primio nagradu za životno djelo kao montažer, režiser druge ekipe i režiser.

Dokumentarac sadrži iscrpan razgovor koji je sa Glenom vođen pre festivala u njegovom domu u Oksfordširu, a tu su i izjave glavne glumice filma "Oktopusi" Mod Adams i Beatris Liber koja je igrala u filmu "Operacija svemir", njemačkih filmologa Vilanda Švanebeka i Iva Ricera, i drugih.

Karijera Džona Glena kao montažera, režisera druge ekipe i režisera, koja između ostalih obuhvata i ostvarenja "Asovi: Gvozdeni orao III" i "Kristofor Kolumbo: otkriće" tema je ovih razgovora, prenosi b92.

Režija pet filmova o Džejmsu Bondu ("Samo za tvoje oči", "Oktopusi", "Pogled na ubistvo", "Dah smrti" i "Dozvola za ubistvo") analizirana je u odnosu na Glenovu režiju akcionih scena filmova "Divlje guske" ili filmova Pitera Hanta "Zlato" i "Viči na djavola".

Scenarista i reditelj ovog filma je Karsten Panic (Carsten Panitz), koji je diplomirao engleski jezik i američku književnost na Univerzitetu Bilefeld 2009. sa radom o režiseru Džonu Karpenteru.

Snimio je nekoliko kratkih filmova kao scenarista i režiser, bio je izvršni producent dugometražnog igranog filma "Zvischen Sommer und Herbst" scenariste i režisera Danijela Mansa.

Panic priprema svoj prvi igrani film kao scenarista i režiser i režira scensku adaptaciju Hofmanovog dela "Der Sandmann" kao monodramu sa glumcem Stefanom Majsnerom.

"Samo za naše oči: Džon Glen" je njegov prvi dugometražni dokumentarni film, navodi se u saopštenju Doma omladine.