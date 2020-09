Premijerno prikazan dokumentarno-igrani film "Učitelj u lancima"

GRADIŠKA - Na ljetnoj pozornici Zavičajnog muzeja u Gradišci premijerno je prikazan dokumentarno-igrani film "Učitelj u lancima", autora Milana Pilipovića, koji govori o liku i djelu učesnika Sarajevskog atentata Veljka Čubrilovića i njegovoj porodici.

Film je snimljen u produkciji Zavičajnog muzeja i uz podršku Gradske uprave, a dio je projekta u okviru kojeg je u Gradišci izgrađen Trg Čubrilovića.

Pilipović je istakao da je film sniman dvije godine, te da je ekipa prešla mnogo kilometara kako bi sakupili sve istorijske podatke i razgovarala sa poznavaocima vremena pred Prvi svjetski rat, u kojem se Veljko Čubrilović upisao u istoriju.

"Došli smo do važnih dokumenata koji do sada nisu ni objavljeni. Razgovarali smo sa potomcima Veljka Čubrilovića i pokušali da u filmu objasnimo ko je on bio i kakva je bila njegova istorijska uloga", rekao je Pilipović novinarima nakon sinoćnje projekcije.

On je dodao da je lik Veljka Čubrilovića fascinirao sve članove filmske ekipe, te da vjeruje da će takav osjećaj imati i gledaoci.

"Većina ljudi još nije svjesna značaja ovog čovjeka za demokratizaciju i oslobođenje naših krajeva, a prošlo je više od stotinu godina čekanja da se priča o Veljku Čubriloviću na pravi način afirmiše u njegovom rodnom gradu", rekao je Pilipović.

Scenarista dokumentarnog dijela filma, kustos-istoričar Zavičajnog muzeja Bojan Vujčić rekao je da film obuhvata period od rođenja Čubrilovića, njegovog pohađanja osnovne škole u Gradišci, Gimnazije u Novom Sadu i Više učiteljske škole u Somboru.

Vujčić dodaje da su dalje išli stopama Veljka Čubrilovića, od njegovog prvog učiteljskog posla u Tuzli i škole u Priboju na Majevici, gdje je ostavio veliki trag i gdje je uhapšen na Ivanjdan 1914. godine, pa sve do smrtne kazne za saučesništvo u ubistvu Franca Ferdinanda u Sarajevu.

Scenarista igranog dijela filma, direktor i glumac Gradskog pozorišta Gradiška Draško Vidović rekao je da je bilo lako raditi sa dobrom ekipom, te izrazio nadu da je ovo početak uspješne "filmske priče" u Gradišci.

Osim Draška Vidovića, u filmu glume Zlatan Vidović koji igra Veljka Čubrilovića, te Miljka Brđanin, Admir Mešić, Đorđe Janković i drugi.

Film "Učitelj u lancima" biće prikazan na RTRS-u, a naredne sedmice i u Domu kulture u Novom Gradu.