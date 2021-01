Preminula Barbara Šeli, zvijezda horor filmova iz pedesetih

Barbara Šeli, poznata kao ikona ranih horor filmova, koja je proglašena "kraljicom tehnikolora" produkcijske kuće "Hamer", umrla je u 88. godini.

Njen agent Tomas Bovington potvrdio je vijest rekavši da se glumica oporavila nakon što se nedavno zarazila kovidom 19 u bolnici.

"Ona je zaista bila vodeća dama kuće 'Hamer' i kraljica tehnikolora 'Hamera'", rekao je on.

"Na ekranu bi mogla biti zla. Ona je znala da se pretvori iz antičke ljepote u divlju životinju", dodao je.

Bovington je potom rekao da je "nije odnio kovid, jer je već imala zdravstvenih problema".

Glumica rođena u Londonu bila je zvijezda horor filmova ove produkcijske kuće iz perioda pedesetih i šezdesetih, uključujući naslove poput "The Gorgon" sa Piterom Kašingom i Kristoferom Lijem, "Drakula, Princ tame" i "Rasputin", "Besni monah", "Krv vampira" i "Village of the Damned".

