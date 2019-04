Preminula Bondova djevojka

Glumica Tanja Malet preminula je u 78. godini, potvrđeno je na zvaničnom Tviter nalogu filmova o Džejmsu Bondu.

"Žao nam je što nas je Tanja Malet napustila, naše misli su uz njenu porodicu i prijatelje u ovom tužnom trenutku," piše na Tviteru.

Maletova je karijeru počela kao manekenka u 16. godini života, i bila jedna od najprepoznatljivijih britanskih ljepotica krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina. Uloga Tili Masterson u filmu "Goldfinger" bila je njen prvi izlet u glumu.

Nakon uloge u trećem "Bondu", Tanja je odlučila da se vrati modelingu.

"Snimanje jeste bilo zanimljivo, ali mi je uvijek bilo draže da radim u studiju sa fotografom i asistentom. Ograničenja koja su nam postavljena tokom snimanja filma su me izluđivala. Nisam smjela da jašem, za slučaj da padnem i povrijedim se, niti mi je bilo dozvoljeno da putujem van zemlje. Ne bih mogla tako da živim cijelog života," rekla je ona svojevremeno.

We are very sorry to hear that Tania Mallet who played Tilly Masterson in GOLDFINGER has passed away. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/gMkqqheGJ7