Preminula Džesika Volter

Džesika Volter, višestruko nagrađivana glumica i zvezda serije "Arrested Development" i animiranog serijala "Archer", preminula je u 80. godini u srijedu u Njujorku.

Džesika pored uloga u kultnim filmovima "The Flamingo Kid" i Klint Istvudovom rediteljskom debitantskom filmu "Play Misty for Me" postala je popularna širom svijeta zahvaljujući ulozi Lusis Blat u seriji "Arrested Development".

Karijeru je započela u Njujorku na Brodveju i najveći dio glumačke karijere posvetila je pozorištu, prenosi b92.

"Teškog srca moramo da vas obavijestimo da nas je naša voljena mama Džesika napustila. Radila je kao glumica šest decenija i donosila radost publici u svim sferama. Njena zaostavština i rad nastaviće da žive i biće upamćena po britkom humoru i radosti", navodi se u zvaničnom saopštenju koje je napisala njena ćerka Bruk Bauman.

Džesika će vjerovatno ostati najpoznatija po liku sarkastične i hladne Lusil Blat koji je tumačila u komediji “Ometeni u razvoju” (Arrested Development).