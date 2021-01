Preminula Mira Furlan

Glumica Mira Furlan preminula je u 66. godini. Vijest o smrti glumice objavljena je na njenom zvaničnom sajtu.

Mira Furlan je rođena u Zagrebu 1955. godine.

Glumila je u brojnim jugoslovenskim filmovima, a tokom devedesetih godina svoju karijeru je nastavila u Sjedinjenim Državama, gdje je, između ostalog, glumila u poznatim TV serijama Vavilon 5 i Izgubljeni.

Kao članica Hrvatskog narodnog kazališta igrala u mnogim filmovima. Jedan od njih je bio i Otac na službenom putu (1985) Emira Kusturice, koji je osvojio Zlatnu palmu na Kanskom filmskom festivalu. Osamdesetih godina kratko je nastupala za rok-bend La Cinema. Zapamćene su uloge u filmovima Kiklop (1982) Antuna Vrdoljaka, U raljama života (1984) i Za sreću je potrebno troje (1986) Rajka Grlića i u filmu Lepota poroka (1986) Živka Nikolića.

Krajem 1991. godine Mira Furlan i njen suprug emigrirali su iz SFRJ kako bi izbegli političke pritiske i etničke tenzije koji su ih pratili zbog krize u kojoj se bivša država nalazila. Godine 2002. vratila se posle 11 godina u Hrvatsku da bi igrala glavnu ulogu u predstavi Rade Šerbedžije. Suprug joj je filmski reditelj Goran Gajić koji je, između ostalog, režirao i Sofoklovu Antigonu. Režirao je i epizodu Vavilona 5 u kojoj je Furlanova glumila. U zadnje vrijeme glumila je i u srpskim filmovima i serijama (Diši duboko, Turneja i Vratiće se rode). U Los Anđelesu snimila je muzički album "Songs From Movies That Have Never Been Made" (Pesme iz filmova koji nikad nisu snimljeni). Igrala je lik Danijele Ruso u ABC-ovoj televizijskoj seriji Izgubljeni. Povremeno je pisala kolumnu u splitskom magazinu Feral tribjun.