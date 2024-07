Preminula američka glumica Šeli Duval

LOS ANĐELES - Američka glumica Šeli Duval preminula je u 76. godini od komplikacija u vezi sa dijebetesom, saopštio je njen partner Den Gilroj.

Duval je rođena u Teksasu 7. jula 1949. godine, a glumačku karijeru je započela početkom sedamdesetih, kada je dobila ulogu u filmu "Bruster Meklaud" reditelja Roberta Altmana.

Uslijedile su uspješne uloge u filmovima: "McCabe & Mrs. Miller", "Thieves Like Us", "Nashville", "Annie Hall" i "3 Women", koji joj je donio nagradu Filmskog festivala u Kanu za najbolju glumicu.

Glumila je i u filmu režiserke Džejn Kempion iz 1996. godine - "Portret jedne dame" na osnovu romana Henrija Džejmsa.

Posljednje televizijsko gostovanje Duval bilo je 2016. godine kada je bila u emisiji "Dr. Phil", a kasnije je u intervjuu za "The Hollywood Reporter" razgovarala o snimanju filma "Isijavanje" Stenlija Kjubrika iz 1980. godine kada je otkrila da je za nju to bilo iscrpljujuće jer je on bio vrlo težak i zahtijevan režiser.

Duval je posljednji put glumila u filmu "Manna from Haven" iz 2002. godine i nakon toga se povukla.

