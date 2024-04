Preminula američka režiserka i žena Frensisa Forda Kopole

Američka režiserka Elenor Kopola, supruga Frensisa Forda Kopole, preminula je u 88. godini, saopštila je njena porodica.

Elenor Kopola je umrla u petak u svom domu u Ruterfordu u Kaliforniji.

Kopola je rođena kao Elenor Nil u Los Anđelesu 4. maja 1936. godine, a odrasla je u Hantington Biču.

Diplomirala je primijenjeni dizajn na Univerzitetu Kalifornije u Los Anđelesu. Kopola je osvojila nagradu Emi 1992. godine za film "Hearts of Darkness", koji je zabilježio kako je njen suprug Frensis Ford Kopola snimao film "Apokalipsa sada".

Takođe je režirala romantične komedije Paris Can Vait (2016) i Love Is Love Is Love (2020). Njena vizuelna umjetnost, uključujući fotografiju, crteže i konceptualne radove, bila je izložena u mnogim galerijama i muzejima širom svijeta.

Upoznala je Frensisa Forda Kopolu dok je radila kao pomoćnik umjetničkog direktora na horor produkciji Rodžera Kormana "Demencija 13", u kojoj je Kopola debitovao kao režiser, a vjenčali su se 1963. godine.

Kopola (86) je najpoznatiji po filmu Kum iz 1972. godine koji se smatra zaštitnim znakom američkog gangsterskog filmskog žanra, podsjeća B92.

