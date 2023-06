Preminula dvostruka Oskarovka

Glenda Džekson, Oskarovka i bivša poslanica Laburističke partije, preminula je u 87. godini.

Ona je, kako je saopštio njen agent, preminula nakon kratke bolesti, u svom domu u Blekhitu, na jugoistoku Londona.

Britanska glumica i ljevičarska političarka Glenda Džekson rođena je 9. maja 1936. godine u Berkenhedu (Engleska). Odrasla je u radničkoj porodici i neko vrijeme je radila kao apotekarka.

