Preminula glumica Menzijes-Urih iz "Moje pjesme, moji snovi"

LOS ANÐELES - Glumica Heder Menzijes-Urih, poznata po ulozi Luize fon Trap iz filma "Moje pjesme, moji snovi", preminula je u 68. godini.

Sin glumice, Rajan Urih, izjavio je za "Varajeti" da mu je majka umrla kasno preksinoć u Frankfordu u Kanadi.

AP prenosi da je njoj bio dijagnostikovan rak na mozgu.

Menzije-Urih je glumila Luizu fon Trap, treću po redu od sedmoro djece te porodice čiji su likovi oživjeli u kultnom filmu "Moje pjesme, moji snovi".

"Ona je bila glumica, balerina i voljela je svoj život", rekao je Rajan Urih, takođe glumac, za TMZ.

Filmska adaptacija istoimenog mjuzikla Ričarda Rodžersa i Oskara Hamerstina, sa Džuli Endruz i Kristoferom Plamerom u glavnim ulogama, prvi put je prikazana 1965. godine.

"Moje pjesme, moji snovi" je osvojio pet Oskara, među kojima za najbolji film, najbolju režiju i najbolju muziku.

Film se temelji na istinitoj priči porodice Fon Trap koja je 1938. pobjegla pred nacistima u Sjedinjene Američke Države, gdje je nastupala pod nazivom "Trapp Family Singers".

Većina pjesama iz filma - "The Sound of Music", "Edelweiš", "My Favorite Things", "Do-Re-Mi", postale su klasici.

Američka kongresna biblioteka je 2011. zaštitila film u okviru Nacionalnog filmskog registra i proglasila ga kulturnim, istorijskim i estetskim dobrom.