Preminula glumica Olivija Njutn-Džon

Legendarna englesko-australijska glumica i pjevačica, Olivija Njuton-Džon, preminula je u 73. godini, potvrdio je njen suprug.

"Olivija Njuton-Džon (73) preminula je jutros mirno na svom ranču u južnoj Kaliforniji, okružena porodicom i prijateljima. Tražimo da svi poštuju privatnost porodice tokom ovog veoma teškog vremena", suprug Džon Isterling na svojoj stranici.

Oliviji je rak prvi put dijagnosticiran 1992, ali uspjela se izboriti, a bolest se vratila u još dva navrata, 2013. i 2017. godine. Njena borba je postala inspiracija mnogima širom svijeta.

"Olivija je bila simbol trijumfa i nade već više od 30 godina na svom putu s rakom dojke. Njena iscjeljujuća inspiracija i pionirsko iskustvo sa biljnom medicinom nastavlja se s Fondom Olivije Njuton-Džon, posvećenom istraživanju biljne medicine i raka."

Porodica je tražila da se umjesto cvijeća daju donacije njenoj organizaciji za rak, Fondu Olivije Njuotn-Džon.

Iza nje su ostala 36-godišnja kćerka Kloi i braća i sestre.

Ona se tokom sedamdesetih godina oprobala u kantriju, folku, roku, disku, a status muzičke zvijezde zacementirala je popularnom pjesmom "Physical" iz 1981. godine.

Njena najpoznatija filmska uloga je u filmu iz 1978. "Briljantin" sa Džonom Travoltom, s kojim je izvela hit "You''re the One That I Want", jedan od najprodavanijih singlova u istoriji.

Dobitnica je četiri Gremi nagrade, tokom karijere je izdala 28 studijskih albuma, a 1981. godine je dobila zvijezdu na Holivudskoj stazi slavnih.