Preminula glumica iz serije "Seks i grad" koju su mnogi obožavali

Američka glumica Lin Koen preminula je u 87. godini života, prenose svjetski mediji.

Iako je igrala mnoge poznate uloge, najveću slavu donijela joj je uloga ukrajinske kućne pomoćnice Magde u kultnoj seriji "Seks i grad".

Vijest je potvrdio njen agent, prenosi "Telegraf.rs".

Lin je rođena 1933. godine u Misuriju, a osim u popularnoj seriji snimila je na desetine filmova, a imala je i uspješnu karijeru u Brodveju.

Poznatu glumicu imali smo priliku da gledamo u filmu Stivena Spilberga "Munich", zatim u ostvarenjima "The Hunger Games: Catching Fire", "Across the Universe", "Eagle Eye", "They Came Together", "Synecdoche, New York" i mnogim drugim.

Podsjetimo, u seriji "Seks i grad" igrala je od 3. do 6. sezone Mirandinu kućnu pomoćnicu. Glumila je i u prvom dijelu istoimenog filma, a svijet ju je obožavao zbog vrhunskog načina na koji je iznijela ulogu.