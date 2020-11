Preminula glumica upamćena po dirljivoj sceni u "Titaniku"

Elsa Raven, glumica koja je poznata po ulogama u filmovima "Povratak u budućnost" i "Titanik", preminula je u 91. godini.

Preminula je u utorak, 3. novembra 2020, u svom domu u Los Anđelesu, a iza sebe je ostavila 15 unuka.

Poznata glumica je karijeru počela u Njujorku. Raven je bila poznata po nastupima u filmovima "The Amitiville Horror", "In the Fire Line" i "The Moderns". Poznata je i po ulozi u čuvenom filmu iz 1997. godine "Titanik", gdje je u trenucima brodoloma odlučila da ostane sa suprugom i umre zajedno.