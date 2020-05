Preminula legenda komedije Fred Vilard

​Fred Vilard, glumac koji je oduševio publiku u filmovima poput "This is Spinal Tap" i "Best in Show" preminuo je u 86. godini.

Kako je potvrdila njegova porodica, glumac je umro prirodnom smrću.

"Moj otac je vrlo mirno preminuo u fantastičnoj starosti od 86 godina. Stalno je radio i usrećivao nas do samog kraja", rekla je njegova kćerka Houp Mulbarger.

Srpski bioskopi izgubili milione: B92.net saznaje kada ćemo gledati nove filmove u bioskopima

Villard je tri puta nominovan za Emi nagradu, i to za ulogu u TV seriji "Svi vole Rejmonda". Takođe, nedavno je glumio i u hit seriji "Moderna porodica", gde je takođe zaradio Emi nominaciju.

Bio je popularan bog svojih genijalnih uloga u komedijama i poznat po improvizaciji.

"On je bio najduhovitiji čovek sa kojim sam ikada radio. Bio je divna, divna osoba", rekao je o njemu glumac Stiv Karel.