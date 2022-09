Preminula "najfotogeničnija djevojka na svijetu"

Slavna glumica Veniša Stivenson, ćerka holivudskih legendi i "najfotogeničnija djevojka na svijetu", kako je glasila jedna od njenih titula, umrla je u 84. godini.

Stivensonova, koja se borila sa Parkinsonovom bolešću, ostaće upamćena po ulogama u filmovima "Darby’s Rangers", "Island of Lost Women" i "Horror Hotel", a vijest o njenoj smrti donosi "Holivud reporter", prenosi B92.

Glumica je umrla u ponedjeljak u zdravstvenoj ustanovi u Atlanti, potvrdio je njen brat, glumac i fotograf Džefri Bajron.

Veniša je bila ćerka čuvenog reditelja Roberta Stivensona, čija su djela filmovi "Mary Poppins", "King Solomon’s Mines" i "Jane Eyre" i slavne glumice Ane Li, koja je ostala upamćena, između ostalog, i po ulozi u filmskom ostvarenju " How Green Was My Valley".