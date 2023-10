Preminula zvijezda "Roki" filmova

Bart Jang, glumac nominovan za Oskara koji je glumio Polija, grubog, mrmljajućeg i gunđajućeg najboljeg prijatelja, čovjeka iz ugla i trenera Silvestera Stalonea u franšizi "Roki", preminuo je.

Jang je preminuo 8. oktobra u Los Anđelesu, rekla je njegova kći An Morea Štajngiser za "New York Times" u srijedu. Nije naveden nikakav uzrok. Imao je 83 godine.

Bart je imao uloge u hvaljenim filmovima i televizijskim emisijama uključujući "Kinesku četvrt", "Bilo jednom u Americi" i "Porodica Soprano".

