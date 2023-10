Preminula zvijezda filma "Dvije čađave dvocijevke"

Zvijezda filma "Dvije čađave dvocijevke", glumac Džejk Abraham, preminuo je u 56. godini

On je izgubio život samo nekoliko mjeseci nakon što je podijelio svoju priču o dijagnozi kancera. Takođe, tom prilikom je priznao i da je ljekaru trebalo da ode ranije.

Glumcu je dijagnostikovan rak prostate, koji se kasnije proširio na ostatak njegovog tijela i stvorio tumore na kičmi, kukovima i bešici.

RIP Jake Abraham A very talented actor pic.twitter.com/wWsVB1gcFB — Masood Ahmed (@masood548) October 1, 2023

Džejk, koji se posljednji put pojavio na sceni u pantomimi "The Scouse Jack and the Beanstalk", rekao je da je konačno otišao kod svog ljekara poslije dužeg perioda bolesti.

Rekao je za "Liverpool Echo" tada:

"Radio sam, ali se nisam osjećao dobro. Gurao sam uz one mantre koje govoriš kada se ne osećaš dobro, nemaš energije i imaš bolove. Kostim za predstavu je bio ogroman, znao sam da mi tada nije dobro, ali, ja dugo nisam bio dobro."

Dodao je:

"Ono što me je natjeralo da odem kod ljekara i uradim test na PSA (prostata-specifični antigen) je to što sam prošao krv u urinu. Dobio sam test i završio u bolnici. Rekao je 'ti imaš rak, tako mi je žao'. Rekao je da ga imam godinama, možda četiri godine", ispričao je tada.

Osim u filmu "Dvije čađave dvocijevke", Džejk Abraham se pojavio i u "Prisoners Wives", "Holby City", "The Bill", "Red Dwarf" i drugim.