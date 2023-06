Preminula zvijezda filma "Titanik"

Zvijezda filma "Titanik", Lu Palter preminuo je u 94. godini od raka pluća u svom domu u Los Anđelesu 21. maja.

Rođen u Njujorku, glumac je možda najbolje upamćen po ulozi magnata robnih kuća Isidora Štrausa, koji je zagrlio svoju ženu u krevetu u sceni filma Džejmsa Kamerona iz 1997. godine.

Palter je takođe bio cijenjeni profesor na pozorišnoj školi CalArts, a među njegovim učenicima su bili četvorostruki nominovani za Oskara Ed Haris, nominovani za Oskara Don Čidl i dvostruka nominovana za Emi Sesili Strong, piše "DailyMail".

