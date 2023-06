Preminula zvijezda filmova "Pirati sa Kariba" i "Ljudi u crnom"

Slavni glumac Serhio Kalderon preminuo je u 77. godini. Holivudska zvijezda, poznat po svom radu u filmovima kao što su "Pirati sa Kariba" i "Ljudi u crnom".preminuo je u srijedu u bolnici u Los Anđelesu.

Njegova porodica je potvrdila smrt u izjavi, otkrivajući da je Kalderon preminuo prirodnom smrću.

Kalderon je imao karijeru dugu šest decenija, a u intervjuu samo nekoliko dana prije smrti, priznao je da "voli" da igra zlikovce.

On je rođen u malom tropskom selu u Meksiku i preselio se u Meksiko Siti kada je imao 10 godina gdje je razvio ljubav prema nastupima nakon što je učestvovao u čitanju poezije.

Sergio Calderón, ‘Men In Black,’ ‘Pirates of the Caribbean 3’ actor, dead at 77 https://t.co/Kb8qVY4qAj pic.twitter.com/mV9Ld6yrgS