Preminula zvijezda franšize "Zvjezdane staze"

​Glumica Pati Jusutake, koja se proslavila ulogom u "Zvjezdanim stazama", preminula je nakon duge borbe s rakom u 71. godini.

Njen dugogodišnji menadžer i prijatelj Kajl Fric potvrdio je vijest za "Deadline" u utorak.

"Uživali smo dok smo radili zajedno. Nedostajaće mi njen talent i upornost, ali najviše od svega njeno prijateljstvo" izjavio je on.

The Salon lights a candle tonight to honor the life of Patti Yasutake. May she rest in peace. pic.twitter.com/mZQSHIIAdK